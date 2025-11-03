O St. Albans, equipa semiprofissional do sétimo escalão do futebol inglês, teve um fim de semana muito difícil. Além de ter sido goleado na Taça de Inglaterra pelo Burton Albion (0-6), o modesto clube viu a mascote ser expulsa do mesmo jogo por embriaguez extrema.

As mascotes dos clubes costumam ser um exemplo de fair-play e desportivismo, mas também de simbiose com os adeptos, mas Sammy The Saint, o nome do leão que representa o St. Albans, levou demasiado longe este último aspeto e, tal como os adeptos, bebeu demasiado antes do jogo.

A verdade é que o Sammy apareceu no relvado aos tombos, mal se aguentava em pé e, mesmo quando foi encaminhado para fora do relvado, sentiu tremendas dificuldades para passar por cima dos painéis publicitários. Depois perdeu o norte e, para desespero dos stewards, voltou a entrar no palco do jogo.

Ora veja: