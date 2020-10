James Rodríguez ainda se debate com consequências do dérbi com o Liverpool. Logo nos minutos iniciais da partida realizada a 17 de outubro, o médio do Everton chocou com Virgil Van Dijk e ficou com queixas nas... partes baixas.

O ex-jogador do FC Porto não só se manteve em campo, como completou os 90 minutos e, mesmo em tratamento, continua a dar o contributo à equipa de Carlo Ancelotti.

Esta quinta-feira, em resposta a um Tweet da rádio talkSPORT, que deu conta da lesão delicada de James, Kendra Lust, atriz norte-americana de filmes pornográficos, deu uma força extra ao futebolista. «Ouch! Espero que estejas bem», escreveu.

James Rodríguez segue perto de 700 pessoas e páginas no Instagram e Kendra Lust é uma das personalidades seguidas nesta rede social pelo colombiano.