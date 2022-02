Ouch!



Joelson protagonizou um momento doloroso a Yevgeny Savin, ex-jogador russo, durante um jogo de Teqball.



O jovem do Sporting, que está cedido ao Basileia, estava a jogar quando acabou com o jogo. O motivo? Um remate acrobático que atingiu em cheio na cara o atual Youtuber.



Recorde-se que Savin, de 37 anos, passou por clubes como Amkar, Krylya Sovetov, Tomsk, Ural, Arsenal Tila, entre outros, e atualmente tem um canal no YouTube com milhões de subscritores.



Veja como tudo aconteceu: