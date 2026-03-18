O Liverpool-Galatasaray ficou marcado por um momento arrepiante protagonizado por Noa Lang.

Num lance aparentemente inofensivo, o jogador da equipa turca cortou um dedo da mão direita no placard publicitário.

O internacional neerlandês caiu imediatamente no relvado, com gritos de dores que lançaram o alarme e levaram inclusive a equipa médica do Liverpool a auxiliar os elementos clínicos do Galatasaray nos primeiros socorros ao jogador, que ficou com um dedo totalmente ensanguentado.

Noa Lang precisou inclusive de recorrer ao chamado «green whistle», um apito verde que contém um gás anestésico para atenuar fortes dores.

O jogo esteve largos minutos interrompido a zona do placard esteve a ser inspecionada por funcionários do clube de Anfield e por fotógrafos que assistiram de perto ao momento.

Noa Lang foi transportado para um hospital para observação e cuidados médicos posteriores.

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