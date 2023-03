Cristian Ubón foi eleito o MVP da fase regular e melhor marcador da Kings League, prova que terminou neste domingo, em Camp Nou.

Estrela da equipa «El Bario» Liga criada por Gerard Piqué, o jogador marcou 17 golos em 14 jogos e foi quem mais pontos amealhou na Fantasy da prova. O problema foi que o avançado faltou ao jogo da sua própria equipa, o UE de Sants para participar na Kings League, torneio que acabou por vencer.

«Esteve connosco até sábado, mas ontem [domingo] ele não apareceu. Foi um desrespeito para com a equipa», denunciou o presidente do clube que milita no quinto escalão do futebol espanhol, Joan Forcadel, aos microfones da Cadena SER.

O UE de Sants perdeu por 3-2 contra o FC Vilafranca e é penúltimo classificado com 22 pontos a quatro jornadas do final. O futuro dirá se valeu a pena a Ubón faltar ao jogo da sua equipa para ganhar a Kings League.

Que campeonato é este que Piqué criou (e já atraiu Casillas, Aguero, Saviola, Chicharito e até Ricardinho)?