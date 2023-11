A história de Han Kwang-Song é, no mínimo, insólita.



Depois de mais de três anos sem notícias acerca do seu paradeiro, o futebolista surgiu na equipa inicial da seleção da Coreia do Norte no jogo de preparação frente à Síria.



Considerado uma das maiores promessas do país, o avançado representou o Cagliari, tornou-se no primeiro norte-coreano a marcar numa das principais ligas europeias, e jogou nos sub-23 da Juventus antes de se transferir para o Al-Duhail, do Qatar. A partir daí, desapareceu do mundo do futebol sem deixar rasto.



Desconhece-se onde é que Han Kwang-Song esteve a jogar nos últimos anos e chegou-se a pensar que tinha terminado a carreira. Para espanto de tudo e todos, surgiu como titular na seleção da Coreia do Norte.



O jogador de 25 anos saiu ao intervalo no encontro que terminou com a derrota norte-coreana por 1-0.