O antigo internacional jovem alemão Mustafa Kucukovic, que jogou várias épocas na Bundesliga, foi detido nesta sexta-feira por suspeitas de pertencer a um cartel de droga de grande escala.

O ex-avançado, formado no Schalke 04 e que representou equipas como o Hamburgo, Munique 1860 ou Hansa Rostock foi detido juntamente com outro homem e as autoridades encontraram nas residências de ambos, um total de de 230 kg de marijuana, 30 kg de haxixe e 50 kg de cocaína, além de 20 mil euros em dinheiro.

O antigo jogador estava a ser investigado há vários meses por suspeitas de pertencer a um cartel que seria responsávek ainda por uma câmara de tortura em Roterdão.

Mustafa Kucukovic deixou de jogar em 2015, quando jogava no Hansa Rostock.