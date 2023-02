Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, foi surpreendido esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Newcastle, quando uma jornalista lhe fez duas perguntas em espanhol.

O treinador alemão ouviu as perguntas com curiosidade, mas, no final, perguntou à jornalista se podia fazer as mesmas perguntas em inglês, revelando alguma surpresa: «Eu não falo espanhol. Alguém lhe disse que eu falava espanhol?», perguntou, provocando uma gargalhada geral.

A pergunta, afinal de contas, era se Klopp tinha noção que era muito popular em Espanha. O treinador riu e respondeu com modéstia. «Aconteceu o mesmo quando ainda estava na Alemanha. Era muito popular em Inglaterra até chegar aqui. Vai acontecer o mesmo em Espanha. Quando me conhecerem melhor, vão perceber que não sou assim tão bom», respondeu ainda sorridente com o momento.

Veja o momento a partir do minuto 13.35: