Todos conhecemos os filmes inspirados em histórias verídicas.

Mas e se de repente houvesse uma história verídica inspirada num filme?

É isso que lhe trazemos aqui. Ou pelo menos, é isso que parece ter acontecido na vida de Santiago Muñoz.

De acordo com o jornalista mexicano Daniel Velasco, o jovem avançado do Santos Laguna, internacional olímpico pleo México, vai ser cedido por um ano, com opção de compra, aos ingleses do Newcastle.

Mas isto não seria notícia se não houvesse aqui uma coincidência gigantesca. A tal que faz esta história parecer inspirada num filme.

Falamos de ‘Goal!’ – Golo!, na versão portuguesa -, realizado em 2005 por Danny Cannon, e que contava a história de um jovem mexicano que atravessa o oceano Atlântico em busca do sonho de ser futebolista e que consegue um teste para treinar… no Newcastle.

Giro, não é?

Mas então e se lhe dissermos que o jovem jogador do filme que parece inspirar a vida de Santiago Muñoz se chama… Santiago Muñez?

Estranho, certo? Mas esta história é mesmo inspirada em factos ficcionais.

Recorde o trailer do filme que contou com as participações especiais de Zinedine Zidane e David Beckham.