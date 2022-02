Júnior Moraes, avançado brasileiro naturalizado ucraniano, fez um donativo assinalável à Ucrânia, que luta pela soberania depois de ter sido invadida pela Rússia na passada quinta-feira.

O jogador do Shakhtar Donetsk, irmão do ex-FC Porto Bruno Moraes, confirmou isso mesmo através de uma publicação no Instagram: são 1.675.000 hryvnias, o equivalente a cerca de 50 mil euros.

Júnior Moraes, internacional ucraniano que vive no país desde 2012, não esclareceu ao que se destina ao certo a verba transferida.