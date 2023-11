Kevin de Bruyne é conhecido no mundo do futebol pela sua qualidade inegável e pelas inúmeras assistências para golo que faz, mas até ao momento o registo ficava por aí. Segundo consta na aplicação Spotify e do Youtube, o jogador do Manchester City é creditado como escritor de uma das músicas do novo álbum de Drake, rapper canadiano.

A música em questão chama-se Wick Man, pertencente ao álbum For All the Dogs e na lista de letristas é possível ler-se o nome de A.Graham (Drake), A.Mamam (produtor conhecido como The Alchemist) e ‘K. De Bruyne’.

De referir que esta informação ainda não foi confirmada pelo jogador, mas que até ao momento também não foi corrigida a informação nas contas oficiais de Drake em nenhum das plataformas.