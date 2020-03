Tim Krul foi o herói do apuramento do Norwich para os quartos de final da Taça de Inglaterra. O guarda-redes travou dois penáltis, um deles de Gedson, no desempate frente ao Tottenham e afastou Mourinho da prova.



Mais tarde foi revelada a estratégia do internacional holandês. Krul tinha escrito na garrafa de água o nome dos marcadores dos castigos máximos bem como o lado para o qual costumam bater.



De resto, Jordan Pickford, guardião do Everton, já tinha utilizado o mesmo método no Mundial 2018.

