Lamentável: Real Madrid troca imagem do irmão de Diogo Jota
Clube exibiu uma imagem do avançado do Elche, clube que vai defrontar este domingo, mas já pediu desculpa
Lamentável. O Real Madrid pretendeu homenagear Diogo Jota e o irmão André Silva, mas trocou a imagem do irmão do antigo jogador do Liverpool, colocando uma fotografia do atual avançado do Elche que tem o mesmo nome.
Aconteceu no decorrer na Assembleia Geral ordinária do clube espanhol, num momento solene, em que o clube pretendeu, através da divulgação de um vídeo, homenagear os desportistas falecidos em 2025, entre os quais, o antigo internacional português e o irmão, falecidos, a 3 de julho depois de um trágico acidente de automóvel em Espanha.
Um erro cometido na véspera do Real Madrid visitar o Elche, jogo da 13.ª jornada da liga espanhola que tem início marcado para as 20h00 deste domingo.
O Real Madrid acabou por assumir o erro e publicou uma mensagem nas redes sociais a pedir desculpa a André Silva, do Elche.
El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025