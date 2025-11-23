Lamentável. O Real Madrid pretendeu homenagear Diogo Jota e o irmão André Silva, mas trocou a imagem do irmão do antigo jogador do Liverpool, colocando uma fotografia do atual avançado do Elche que tem o mesmo nome.

Aconteceu no decorrer na Assembleia Geral ordinária do clube espanhol, num momento solene, em que o clube pretendeu, através da divulgação de um vídeo, homenagear os desportistas falecidos em 2025, entre os quais, o antigo internacional português e o irmão, falecidos, a 3 de julho depois de um trágico acidente de automóvel em Espanha.

Um erro cometido na véspera do Real Madrid visitar o Elche, jogo da 13.ª jornada da liga espanhola que tem início marcado para as 20h00 deste domingo.

O Real Madrid acabou por assumir o erro e publicou uma mensagem nas redes sociais a pedir desculpa a André Silva, do Elche.