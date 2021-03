Gary Lineker, figura prestigiadíssima do futebol inglês e ex-jogador do Tottenham de José Mourinho entre 1989 e 1992, é conhecido pelo humor refinado e algo sarcástico. Comentador televisivo, é também muito ativo nas redes sociais, onde opina quase sempre com muito sentido de humor à mistura, mesmo que por vezes possa ferir sucetibilidades.

Foi o que aconteceu esta quarta-feira. O ex-internacional inglês recorreu a uma imagem do porta-contentores que está encalhado no Canal de Suez e que está a bloquear desde terça-feira uma das ligações marítimas mais importantes do mundo - entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico - para fazer uma piada com José Mourinho à mistura.

«Última hora: Evergreen contrata Mourinho», pode ler-se numa publicação que se tornou viral em poucos minutos.

Recorde-se que têm sido várias as críticas de Lineker ao trabalho do técnico português, que é muitas vezes alvo de reparos devido à postura conservadora com que aborda os jogos, o que ajuda a explicar o Tweet.