Liverpool, Celtic e Borussia Dortmund não são apenas clubes mundialmente conhecidos. Têm em comum também o facto de terem adotado a balada You'll Never Walk Alone.

O tema transmite uma mensagem de esperança por um futuro melhor e aplica-se na perfeição aos tempos difíceis que a Humanidade atravessa.

Esta sexta-feita, por volta das 08h00 da manhã, os três clubes, ao que tudo indica numa ação concertada, publicaram nas redes sociais vídeos com a música: no Westfalenstadion, em Anfield, e no Celtic Park.

No caso da equipa germânica, aquela que tem a melhor taxa de ocupação entre os principais campeonatos europeus, o tema ouviu-se num estádio vazio.

Veja tudo: