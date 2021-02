O carismático avançado uruguaio El Loco Abreu está muito perto de representar o 30.º (!!) clube da carreira, aos 44 anos.

Quem o garante é Fábio Mineiro, presidente do Athletic, clube de São João Del Rei, no interior do Estado de Minas Gerais, que subiu à primeira divisão mineira pela primeira vez em 50 anos.

«Está praticamente certo. Já temos a passagem comprada, ele chega ao Rio de Janeiro segunda-feira e vai fazer exames na terça para ser apresentado. Fechámos o acordo na terça-feira à noite», revelou o dirigente em declarações ao Globoesporte.

O último clube do avançado internacional uruguaio foi o Boston River, do Uruguai, equipa na qual era treinador e jogador, e que deixou em novembro.

Esta será uma nova experiência para um dos maiores globetrotters do futebol mundial.