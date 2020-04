Lucas Moura desafiou Gedson, companheiro no Tottenham, para um duelo de receção e controlo com recurso a uma máquina de disparo de bolas.

As regras eram simples: a bola é disparada a uma velocidade perto dos 130 quilómetros por hora e os jogadores tinham-na da parar numa curta faixa do terreno. Uma paragem com apenas um toque valia três pontos, com dois toque apenas um.

O brasileiro estava confiante, chegou a dançar durante a prova, mas a verdade é que o benfiquista cedido aos Spurs deu luta e levou o desafio para um shoot out.

Veja quem ganhou: