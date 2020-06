A mãe do jovem que invadiu o relvado em pleno Maiorca-Barcelona garantiu que vai castigar o filho pelo que fez.

«A polícia telefonou-me e chateei-me muito com ele. (...) Vai trabalhar o verão todo sem parar», disse em declarações ao Deportes Cuatro.

Visivelmente abalada pelas consequências que o ato do filho terá, a progenitora disse ser mãe solteira de três filhos e ter uma condição económica débil. Garantiu ainda que o filho não voltará a tentar algo do género e disse suspeitar que tudo não passou de uma brincadeira com amigos.

«O meu filho é um menino e não estava consciente do que fazia. Deixou-se influenciar pelos amigos. Penso que foi uma brincadeira», apontou.

Apesar da defesa da mãe, o jovem confessou que o plano para invadir o relvado durante o Maiorca-Barcelona já estava traçado desde antes da pandemia da covid-19. «O meu sonho é ter uma foto com Messi», revelou.