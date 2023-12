A época não está a correr de feição ao Manchester United em campo e os problemas extendem-se para fora do relvado. Desta feita, o clube é notícia por um motivo insólito: a qualidade da comida em Old Trafford.



A Food Standards Agency (Agência de Qualidade Alimentar) atribuiu nota 1 numa escala de 0 a 5 à qualidade da comida servida no estádio. Esta avaliação surgiu depois de vários convidados terem ficado indispostos por comerem carne de frango crua, relata o «The Athletic».



A FSA reporta os procedimentos incorretos na preparação, cofeção, reaquecimento, arrefecimento e armazenamento da comida, já que em termos de limpeza a nota atribuída foi positiva.



Os red devils já reagiram ao sucedido em comunicado. Citado pela BBC, o clube inglês refere que este se tratou de «um caso isolado».



«Esse foi um caso isolado e as falhas foram rapidamente resolvidas. O Manchester United levou este incidente muito a sério e quer tranquilizar os adeptos e clientes de que vai manter os mais elevados padrões culinários», pode ler-se.



«O clube está orgulhoso dos elevados padrões e do recorde de cinco estrelas em higiene alimentar que lhe foi atribuído nos últimos oito anos. Todos no clube estão empenhados em recuperar o nosso estatuto de cinco estrelas em termos de higiene alimentar o mais rapidamente possível», nota ainda o United.