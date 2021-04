O Real Madrid tem ausências por lesão, devido à Covid-19 e agora por causa das eleições na Comunidade de Madrid. Marcelo está em dúvida para o jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões contra o Chelsea e o motivo é, no mínimo, insólito: foi convocado para ser membro de uma mesa de voto no ato eleitoral da capital espanhola.

As eleições estão marcadas para 4 de maio, um dia antes do jogo dos merengues em Stamford Bridge. O lateral-esquerdo tinha sete dias para apresentar uma justificação que o dispensasse do serviço, prazo esse que já expirou. Caso o departamento jurídico do Real Madrid não consiga resolver a questão, o internacional brasileiro terá de apresentar-se às 8 da manhã do dia 4 de maio e deve permanecer no seu posto até ao fim da contagem dos votos.



O Real Madrid vai viajar para Londres no dia anterior ao jogo, ou seja, dia 4 de maio, o mesmo dia em que Marcelo tem de se apresentar numa mesa de voto.



Lembre-se que este não é caso único em Espanha. Há cerca de dois anos, o Levante conseguiu libertar o guarda-redes Aitor Fernández de uma mesa de voto após um recurso e este acabou por jogar contra o Athletic de Bilbao, em San Mamés.