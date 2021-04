A presença do Manchester United na Superliga europeia provocou a irritação dos adeptos que se manifestaram junto a Old Trafford. Dois dias após ter anunciado a criação da competição, os red devils abandonaram-na assim como as restantes equipas inglesas.



Horas antes, o Man. United anunciou a saída do vice-presidente executivo Ed Woodward no final do ano, uma decisão que não está relacionada com a participação ou não na Superliga. Face à agitação que se vivia,, Conor McGregor deixou no ar a possibilidade de comprar o clube do qual é adepto.



«Ei malta, estou a pensar em comprar o Manchester United. Que dizem?», escreveu no twitter.