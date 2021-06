Às vezes é tão fácil cumprir um sonho.

Mesmo que seja um sonho quase de outro mundo.

Que o diga Igor Magalhães, um adepto brasileiro cujo ídolo é Lionel Messi, ao ponto de o astro argentino ocupar todas as costas de Igor, numa tatuagem incrível.

Com a seleção argentina no Brasil, o adepto foi para a porta da concentração e acabou entrevistado pela TyC Sports da Argentina, o que fez a sua tatuagem chegar… a Messi.

O capitão da seleção das pampas viu a reportagem, emocionou-se e escreveu ao adepto a dizer que no dia seguinte queria assinar-lhe as costas.

Messi cumpriu a promessa, como pode ver no vídeo abaixo, e Igor Magalhães foi imediatamente… tatuar o autografo do ídolo.

E assim se escreve uma história com final feliz.

After getting his back signed by Lionel Messi, the Brazilian fan has already gone to get Leo's autograph tattooed on him 🔥 pic.twitter.com/Hr43rMJURa