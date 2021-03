Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic, convidados especiais no Festival de Sanremo, cantaram juntos no palco e, no final, trocaram «mimos», com o atual treinador do Bolonha a revelar que a relação entre os dois nem sempre foi amigável e até começou com uma «cabeçada».

«A nossa amizade começou com uma cabeçada», revelou o treinador que teve uma passagem polémica pelo Sporting, em alusão a um embate entre a Juventus e o Inter Milão em que o avançado sueco acabou expulso.

«Não podem ameaçar Ibrahimovic. É preciso provocá-lo e depois ele acaba expulso. Ele estava tão furioso que acabou por me dar uma cabeçada e recebeu ordem de expulsão. Quando veio para o Inter quis retribuir o favor. É assim que se mostra afeto», contou Mihajlovic.

Sempre entre sorrisos e em tom de brincadeira, o antigo internacional sérvio arriscou nova cabeçada, com mais uma provocação a Zlatan. «Ele tem ciúmes de algo que lhe falta. A Liga dos Campeões. Ele jogou, mas eu venci…», atirou.

O avançado sueco, de 39 anos, respondeu com humor. «Ainda tenho tempo», atirou.