Olivier Giroud viveu uma noite inesquecível na vitória do AC Milan, em Génova, no último sábado. Mike Maignan foi expulso no período de descontos e visto que os rossoneri não podiam fazer mais substituições, o avançado assumiu o papel de guarda-redes.



O internacional gaulês não se deu nada mal e fez uma defesa decisiva nos segundos finais do encontro, garantindo os três pontos e a liderança isolada ao AC Milan. O desempenho de Giroud foi tão bom que o clube italiano decidiu, em jeito de brincadeira, apresentá-lo como um dos guarda-redes no seu site oficial, juntamente com Maignan, Sportiello, Mirante e Nava como pode ver pela fotografia que ilustra o artigo.