De Itália chega uma notícia (duplamente) insólita. Pervis Estupiñan foi anunciado recentemente como reforço do Milan, de Itália, e o clube tem feito a habitual partilha de vídeos e fotografias do novo jogador. Até aqui, tudo bem.

Só que a descrição posta num desses vídeos enganou alguns utilizadores e, posteriormente, também a imprensa. A conta oficial de Tik Tok do clube italiano escreveu apenas a palavra «Estupiñan», seguida da bandeira do Equador (o país-natal do atleta) e dois corações.

A tradução automática daquela rede social converteu a palavra Estupiñan em «estúpido», o que confundiu utilizadores e levou a muitas gargalhadas. Porém, quando desativada a função de tradução automática, voltamos a ver a palavra original.

Estupiñan tem 27 anos e chegou ao clube italiano proveniente do Brighton, de Inglaterra. Antes disso, jogou alguns anos na Liga espanhola por clubes como Villarreal e Maiorca.

Veja a publicação que gerou confusão: