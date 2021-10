O trauma da saída de Lionel Messi continua bem forte para os lados de Barcelona. Que o diga o presidente Joan Laporta que, na mediática renovação de Pedri, com uma astronómica cláusula de mil milhões de euros, atrapalhou-se e trocou o nome do jovem jogador pelo do craque argentino que agora joga no Paris Saint-Germain.

O presidente do Barcelona estava a elogiar as qualidades de Pedri como uma das «jóias» do Barcelona quando colocou a mão nas costas de Pedri e disse…«Messi». Um momento embaraçoso que o presidente procurou dissolver entre as gargalhadas da assistência.

Ora veja: