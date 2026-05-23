Momento tenso no PSG: colegas recusam cumprimentar-se
O russo Safonov e o ucraniano Zabarnyi há muito mantêm um pacto surdo de zero contacto
A guerra continua a deixar marcas na Ucrânia e por isso os ucranianos não esquecem. No balneário do PSG, por exemplo, há um pacto surdo de zero contacto entre o ucraniano Zabarnyi e o russo Safonov.
Este sábado, durante um jogo entre duas equipas do PSG, os colegas cruzaram-se no habitual cumprimento a anteceder a partida e, sem duvidar, ambos passaram à frente, num momento sempre algo tenso.
Como já se disse, tudo aconteceu durante um jogo particular entre duas equipas formadas por jogadores do plantel do PSG. Um jogo que teve tudo como se fosse a sério: árbitros, muito público e protocolo.
Dembelé e Hakimi ficaram de fora do particular, ambos em trabalho individual, e a equipa de branco venceu por 3-1,com golos de Mbaye, Vitinha e Fabian Ruiz para os brancos, enquanto Gonçalo Ramos marcou para a equipa de negro.
Equipa de negro: Marin; Fanne Drame, Zabarnyi, Hernandez e Nuno Mendes; Beraldo, João Neves e Mayulu; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola.
Equipa de branco: Safonov; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos e Cordiee; Vitinha, Fabian Ruiz e Dro; Mbaye, Lee e Kvaratskhelia.