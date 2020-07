Noticiado o regresso de Jesus ao Benfica, os adeptos do Flamengo não demoraram muito a mostrar o seu desagrado pela saída do técnico. A grande maioria dos fãs do Mengão invadiu a conta do FC Porto no Twitter, mostrando apoio ao agora rival do seu antigo treinador.

Rapidamente, criou-se o movimento união #FlaPorto e centenas de adeptos brasileiros deixaram mensagens de apoio ao campeão nacional.

«Flamenguistas sigam as redes sociais do FC Porto. União FlaPorto», «Aconteceu, vocês ganharam 42 milhões de adeptos» ou «Vai, Porto!» são algumas dos comentários no Twitter oficial dos dragões.

À boleia deste apoio, o FC Porto «respondeu» também através do Twitter e partilhou uma foto a congratular o seu ex-jogador Diego Ribas pela conquista do título carioca pelo Flamengo.