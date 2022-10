Não será exagerado dizer que a carreira de Nainggolan tem estado envolta… em fumo.

São inúmeras as polémicas a envolver o internacional belga. E agora há mais uma. Porque aos 34 anos, o médio continua a ser o mesmo miúdo rebelde de sempre.

Nainggolan foi agora suspenso pelo Antuérpia, depois de ter sido apanhado a fumar no banco de suplentes, antes do jogo com o Standard Liège, no passado fim de semana.

Além da questão da imagem de alguém que é visto como um exemplo por muitas crianças, o gesto ganha torna-se ainda mais grave por ser proibido fumar em recintos desportivos na Bélgica.

Após ter sido afastado do plantel principal por tempo indeterminado, o jogador reagiu ao castigo numa publicação nas redes sociais.

«Estou arrependido. Foi um erro, mas não pensei nisso na altura. A decisão do clube é demasiado dura, mas eu aceito-a», escreveu.