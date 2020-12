O francês Raymond Domenech tornou-se esta semana no 15.º treinador do Nantes, desde que o polémico Waldemar Kita se tornou presidente do clube, em 2007.

Os últimos tempos do 16.º classificado da Liga francesa têm sido conturbados, com a contestação ao presidente a subir de tom e o primeiro treino de Domenech no Nantes teve mais um episódio, no mínimo, surreal.

Enquanto o experiente treinador orientava a primeira sessão no novo clube, nas imediações do complexo de treinos do Nantes, adeptos com uma coluna gigante… passavam música de circo. Isso mesmo. Com direito a 'entrada' personalizada para o treinador e tudo.

Recorde-se que entre os 15 treinadores que passaram pelo banco do Nantes nos últimos 13 anos há dois portugueses: Sérgio Conceição e Miguel Cardoso.