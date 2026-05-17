O Nantes-Toulouse foi suspenso aos 22 minutos devido a uma invasão de dezenas de adeptos da equipa da casa.

Os ultras do Nantes que estavam atrás de uma das balizas começaram por deflagrar potes de fumo e tochas e depois forçaram as barreiras metálicas colocadas para reforçar a segurança do jogo.

Apesar das tentativas dos seguranças e da polícia para os travarem, os adeptos conseguiram mesmo entrar no relvado e cumprir aquilo a que se tinham proposto: mostrar descontentamento, através do caos, para com uma temporada marcada por uma despromoção já consumada para a Ligue 2.

Vahid Halihodzic, treinador de 74 anos do Nantes, não gostou nada da atitude dos invasores e encarou-os corajosamente, pedindo-lhes explicações em fúria.

Este foi o último jogo da carreira de Halihodzic, que foi homenageado, com direito a guarda de honra, antes da partida.