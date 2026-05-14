Depois de estar envolvido em diversas polémicas que levaram os adeptos a criar uma petição para abandonar o Real Madrid, Kylian Mbappé está metido noutro conflito, desta feita no plano político.

O jogador francês foi criticado por Marine Le Pen, política francesa associada à extrema-direita, depois de ter apelado a que os jovens não votassem na extrema-direita para as eleições presidenciais de 2027.

«Vê-se claramente que os extremos estão às portas do poder. Apelo a todos os jovens para que vão votar e que tomem consciência da importância da situação. Espero que a minha voz tenha o maior alcance possível», refletiu Mbappé.

Estas afirmações não caíram muito bem no seio da extrema-direita gaulesa, causando uma resposta provocadora de Marine Le Pen, que aludiu às opções de carreira do jogador campeão mundial por França em 2018.

«Quando ele diz que não vamos ganhar as eleições, isso tranquiliza-me porque ele trocou o PSG pelo Real Madrid para ganhar a Liga dos Campeões e, entretanto, o PSG conquistou-a», respondeu a política francesa.

Para além dos adeptos de futebol, surge agora a extrema-direita francesa para juntar ao portefólio de críticos de Kylian Mbappé, numa fase bastante conturbada do internacional francês.