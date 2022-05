Noel Gallagher, antigo vocalista dos Oasis e um dos mais mediáticos adeptos do Manchester City, não vai esquecer tão cedo o troféu da Premier League conquistado de forma épica no passado domingo, com uma reviravolta sensacional diante do Aston Villa (3-2).

No momento dos efusivos festejos que se seguiram ao terceiro golo, o irmão de Liam Gallagher chocou com o pai de Rúben Dias e ficou bastante maltratado, como contou o próprio, numa conversa no talkSPORT.

«Bem, vou contar-vos o que me aconteceu ontem. Quando marcámos o terceiro golo, foi o caos nas bancadas, como podem imaginar no estádio. Estávamos sentados junto ao camarote do Ruben Dias. Peguei no meu filho de onze anos e estava a levantá-lo como se fosse o troféu da Premier League. Quando me viro, vejo o pai do Rúben Dias a vir na minha direção e chocámos de cabeça. Quando dou por mim, estou chão coberto de sangue, Não vi nada durante dois minutos», começa por contar.

Noel Gallagher conta depois que teve de ser suturado no lábio e tem os dois olhos negros, mas acabou por recuperar e voltou à festa. «Não vi os últimos minutos do jogo, estive a receber assistência na ambulância. Tenho os dois olhos negros. Quando vou a descer no corredor, cruzo-me com o Pep [Guardiola] a chorar e abraçamo-nos. Ele depois pergunta-me: “O que é que aconteceu à tua cara”. Se me virem agora, pareço um adepto de Elland Road dos anos oitenta, a minha cara parece que está desfeita, é inacreditável. Muitos adeptos perguntaram-me: «Estás bem, o que te aconteceu à cara?” E eu responde-lhes: “Nunca vão adivinhar”», contou ainda.

Noel Gallagher ficou em mau estado, como se pode ver na fotografia, mas e o pai de Ruben Dias, está bem? «Não tem uma única marca. É um homem grande, parece um urso. Quase que me arrancou os dentes…», contou ainda o antigo vocalista dos Oasis.