O Tottenham anunciou esta quinta-feira uma parceria com uma empresa de tintas.

Dulux e a sua mascote - um cão - tornaram-se assuntos virais no Twitter em «Terras de Sua Majestade». Tudo porque o responsável pela comunicação da marca de tintas nesta rede social - ou algum hacker - resolveu responder às piadas dos utilizadores com mais piadas. O problema? Eram piadas a gozar com o Tottenham.

«Pode fazer um melhor trabalho», foi a resposta a uma pergunta sobre se Dulux, o cão, podia jogar como defesa-central.

Um outro utilizador do Twitter sugeriu arrumar as latas de tinta na sala de troféus, que estava praticamente vazia de taças. Também aqui a resposta foi dura para os Spurs e veio acompanhada de uma montra vazia e... à venda como nova.

Houve quem dissesse para aproveitarem a tinta para pintar a «empoeirada» montra dos troféus. Boa ideia? «Não seja tonto. As superfícies devem ser limpas antes de serem pintadas», reagiu a Dulux, o primeiro parceiro de tintas dos Spurs.

As respostas acabaram por ser apagadas e a empresa publicou um pedido de desculpas. «Lamentamos profundamente as publicações da Dulux esta manhã nas respostas ao anúncio da nossa parceria com o Tottenham. Não refletem o quão orgulhosos estamos de ser o fornecedor oficial de tintas para o clube. Vamos investigar o que aconteceu e pedimos desculpas a todos os adeptos do Tottenham.»

O Tottenham também disse que vai deixar passar... desta vez.

We’re deeply sorry for the posts from Dulux this morning in response to the announcement of our relationship with @SpursOfficial.These do not reflect how proud we are to be the Official Paint Supplier of the Club. We’re investigating what happened and apologise to all Spurs fans.