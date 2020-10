O fim de semana futebolístico em Espanha foi bastante animado. Desde logo, porque Real Madrid e Barcelona, eternos rivais e principais candidatos ao título perderam os seus jogos em vésperas de se defrontarem.

E é da derrota do Barcelona com o Getafe que sai o nome mais badalado em Espanha por estes dias.

E não, não se trata de Jaime Mata, autor do golo que derrotou o conjunto culé.

Nem tão pouco Bordalás, o técnico que levou o clube dos arredores de Madrid aos oitavos de final da Liga Europa na época passada e que é o atual quarto classificado da Liga espanhola.

O homem de quem se fala é Nyom. Allan Nyom.

O defesa camaronês, de 32 anos, é o alvo de quase todas as conversas.

E de todas as controvérsias.

Nada de novo, porém, no cadastro de Nyom. Mas já lá iremos.

No encontro com o Barcelona, o lateral do Getafe foi protagonista em três ações polémicas. A mais visível de todas, com Koeman, treinador holandês que já passou pelo Benfica e que se queixou no final da partida da atitude do jogador, chamando a atenção de Bordalás para o comportamento do camisola 12 do Getafe.

«Alertei-o que Nyom me faltou ao respeito e insultou-me duas ou três vezes, com palavras muito feias que não vou repetir», declarou aos jornalistas na conferência de imprensa.

Um dos momentos de que se queixa Koeman foi, de resto, apanhado pelas câmaras, ainda que não seja percetível o que terá dito o camaronês.

Outro dos momentos quentes de Nyom na partida aconteceu com Ansu Fati, que ficou estendido no chão após um choque com o adversário, que ainda foi tirar de esforço, provocando-o: «18 anos e já te atiras assim?», provocou Nyom.

E há ainda a ressalvar um lance duro de Nyom sobre Messi, em que o defesa disputa uma bola com o argentino, dando-lhe uma cotovelada ao tentar ganhar o espaço.

Não fosse o longo historial do jogador com passagens pelo Granada, Watford e West Bromwich, e talvez as polémicas saídas do jogo do fim de semana não tivessem tanto eco.

Só que Nyom é um ‘artista’ já batido e conhecido em Espanha. E até foi protagonista de um ‘El día Después’ no qual foi apanhado a levar cábulas escritas na mão para o relvado, num jogo em que o apito final do árbitro foi seguido de um ‘cabrón’ dirigido ao camaronês.

Artista. Foi assim que lhe chamámos agora, certo? Mas ele também já foi ator secundário de um episódio em que atribuímos o prémio de «melhor interpretação dramática» a Babel.

Tudo porque dois jogadores – que estão bem um para o outro, podemos dizer – tiveram um encontro quentinho na Liga Europa na época passada, num jogo entre o Getafe e o Ajax.

E o resultado merece ser visto porque é uma comédia autêntica.

Mas desengane-se quem achar que esta atração do jogador do Getafe pelos momentos virais é de agora.

Em 2013, aquando da primeira passagem por Espanha, ainda ao serviço do Granada, Nyom fartou-se dos insultos vindos das bancadas do estádio do Elche e pontapeou uma bola em direção aos adeptos.

Um ano mais tarde, no Mundial do Brasil, foi Neymar a vítima de uma atitude questionável do lateral camaronês, que se apresentou ao mundo num grande palco e que nunca mais saiu de cena.

Agora, resta esperar pela próxima ação de um 'bad boy' à boa moda do futebol dos anos 90.

E se ainda precisar de mais provas, basta percorrer a galeria associada a este artigo para perceber que as objetivas têm tendência a apanhá-lo sempre em posições pouco confortáveis... para os adversários