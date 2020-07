Após confirmada a subida de divisão, um dos adeptos mais famosos do Leeds United, Nikolaj Coster-Waldau, gravou um emotivo vídeo a felicitar Marcelo Bielsa.



O ator da série «Game of Thrones», na qual interpretava o papel de Jaime Lannister, começa o vídeo com uma chamada para o argentino.



«Sei que deves estar ocupado nesta altura a rever os onzes iniciais dos últimos cinco mil dias da Premier League. Mas respira um pouco, Marcelo! Fizeste história com o Leeds! Hoje és imortal: o teu estilo, o teu nome, o teu método. Marcelo, passou tanto tempo. Toda uma geração de jovens cresceu desde a última vez que o Leeds esteve na Premier League. A minha filha tinha três anos no dia em que descemos. Agora ela pode conduzir, votar e inclusive ir trabalhar. Agora somos mais velhos, sentimos o mundo diferente. Mas hoje, sentimo-nos jovens. 16 dolorosos anos... Um homem era apenas uma criança quando derramou lágrimas no dia em que descemos. Marcelo, mostraste a Cooper, Klich, e KP quando e como passar e tornaste o Dallas num Super Homem. Sabias que o Pat marcaria no final, deste juventude eterna ao Pablo, libertaste o Luke Ayling. Deste forma à melhor equipa da Liga. Marcelo, quero que escutes esta mensagem. Amamos-te mais do que alguma vez saberás», ouve-se no vídeo do ator dinamarquês.



Lembre-se que a derrota do WBA ante o Huddersfield permitiu ao Leeds United celebrar a promoção ao escalão máximo do futebol inglês após 16 anos de ausência.