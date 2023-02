O mês ainda não acabou, mas João Félix já sabe que vai ser distinguido como o prémio de golo do mês do Chelsea.



O motivo é simples. O internacional português marcou o único (!) golo dos blues no mês de fevereiro. Em cinco jogos, o conjunto de Graham Potter marcou um golo frente ao West Ham e ficou em branco contra Borussia Dortmund, Fulham, Southampton e Tottenham.



O golo de Félix: