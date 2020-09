Faz esta terça-feira um ano (!) desde a última vez que Gareth Bale marcou na Liga espanhola ao serviço do Real Madrid.



A 1 de setembro de 2019 o internacional galês anotou um bis na visita dos merengues ao terreno do Villarreal. O extremo marcou aos 45+1 minutos e aos 86 minutos, tendo sido expulso logo de seguida.



Bale tem vindo a perder espaço na equipa de Zidane, o que se tem refletido nos seus números: na última temporada marcou três golos em 20 jogos.



O ex-Tottenham tem sido notícia, sobretudo pelo que faz fora dos relvados, chegando a simular uma sesta no banco de suplentes.