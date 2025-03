Jens Odgaard, médio ofensivo do Bolonha, teve de recorrer às redes sociais para vir a público explicar uma marca no pescoço que estava a tornar-se viral nas redes sociais, com mutos adeptos a dizer que o jogador dinamarquês tinha sido mordido por zombie ou mesmo por um tubarão.

A fotografia foi tirada no último jogo do Bolonha frente ao Veneza e mostra, de facto uma imagem assustadora, um ferimento na nuca que parece resultar de uma dentada.

As teorias multiplicaram-se nas redes sociais e o próprio jogador teve de vir a público explicar a origem daquela estranha marca.

«É apenas um tratamento medicinal que estou a fazer no pescoço. Nada de sério», escreveu o jogador na conta pessoal do Instagram em resposta às muitas perguntas dos seus seguidores.