O Olímpia desistiu de tentar levar Emmanuel Adebayor de volta para o Paraguai e rescindiu contrato com o jogador.



O emblema paraguaio revelou que teria de gastar entre 100 a 130 mil euros para conseguir transportar o internacional togolês do Benim até Assunção, a capital do país. Face às dificuldades financeiras devido à pandemia de Covid-19, o clube optou por terminar o vínculo.



Assim, Adebayor despede-se do Olímpia com cinco jogos, um vermelho direto e nenhum golo marcado.



O jogador de 36 anos conta com passagens por Metz, Mónaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace, Basaksehir e Kayserispor.