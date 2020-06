O jogador do Atlético Mineiro, Juan Cazares, foi multado em cerca de 22 mil euros pelas autoridades brasileiras depois de ter organizado três festas em sua casa, em Santa Lagoa, na Região metropolitana de Belo Horizonte.



Após alerta dado pelos vizinhos, a 15 de maio, a polícia militar foi ao local e confirmou a denúncia.



«Vai ser multado no valor máximo. Esse valor será decidido pela Vigilância Sanitária, no caso do Cazares é máximo porque ele é reincidente. Houve outras reclamações e, na última, com o decreto, com a questão da aglomeração e da Covid-19, a fiscalização foi ao local com o apoio da Polícia Militar. Constatou-se de que houve realmente uma festa sem cunho familiar», referiu o Diretor de regulação urbana de Santa Lagoa, Henrique Melo, ao Globo Esporte.



De resto, esta foi a terceira vez que o equatoriano não cumpriu as regras de distanciamento social. A primeira festa organizada pelo médio ofensivo ocorreu no início de maio, a segunda a 15 e a terceira a 30, precisamente o mesmo em que testou positivo à Covid-19 nos exames feitos pelo Galo a todo o plantel e staff.



As autoridades brasileiras estão a tentar identificar todos os participantes de forma a que estes sejam isolados e cumpram quarentena.



Em comunicado, o Atlético Mineiro referiu que vai investigar as ocorrências e tomar as medidas necessárias.