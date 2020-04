O Midtjylland, clube dinamarquês está a pensar arranjar solução para poder juntar os adeptos em redor do estádio em dia de jogo, de uma forma segura.

A solução proposta passa permitir ter um máximo de 2000 carros em redor do estádio em dia de jogo, com os adeptos a assistirem ao jogo dentro das viaturas ao estilo do cinema drive-in.

«Infelizmente, vamos ter de jogar sem adeptos no estádio, mas queremos proporcionar-lhes a melhor experiência possível em dia de jogo», explicou Preben Rokkjaer, responsável de marketing do clube dinamarquês.

Recorde-se que aquando da interrupção, o Midtjylland era líder do campeonato, com mais 12 pontos do que o segundo classificado, o Copenhaga, de Zeca.