Nesta quarta-feira à noite, o Internacional de Porto Alegre fez o terceiro jogo seguido (!) com o Flamengo. Apesar das duas derrotas - uma no Rio de Janeiro por 1-0 na 1.ª mão dos oitavos de final da Libertadores e outra por 3-1, em casa, para o Brasileirão - o otimismo manteve-se elevado e prova disso foi a receção dos adeptos ao Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A chegada do autocarro foi acompanhada por um incrível espectáculo de pirotecnia capaz de rivalizar com as melhores passagens de ano do planeta. Exagero? Tire as suas conclusões...

O apoio incansável estendeu-se, claro, para o interior do estádio. Tanto que o início do jogo teve de ser adiado 20 minutos por causa de uma chuva de confetis que deixou o relvado coberto de branco.

Apesar do apoio incondicional, a equipa de Porto Alegre acabou eliminada da Libertadores, após perder com o Flamengo pelo terceiro jogo seguido, desta feita por 2-0 com golos de Arrascaeta (27m) e de Pedro (88m).