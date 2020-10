Pedro Munitis, lenda do Racing Santander e ex-jogador do Real Madrid e Deportivo, foi despedido do comando técnico do Bajadoz depois da quarta derrota na pré-temporada.



O antigo futebolista entrou no comando técnico do emblema da terceira divisão no final da época passada e levou à equipa às meias-finais do play-off de subida, perdida para o Barcelona B. Ainda assim, o técnico de 45 anos iniciou a temporada 2020/21, mas não resistiu ao mau arranque e à impaciência do maior acionista do clube.



«A verdade é que Pedro é um grande profissional, mas os últimos resultados criou uma relação tensa entre ele e os adeptos. Devemos estar atentos a tudo. Foi um acordo de cavalheiros para o bem do clube, dos adeptos, dele e o meu próprio bem», referiu o presidente, Joaquín Parra, em declarações à «Onda Cero».



As duas partes encerraram a ligação que os unia a uma semana do arranque do campeonato.