O mundo do futebol tem de estar perdido quando um menino de nove anos se sente na obrigação de pedir desculpa a adultos ofendidos por ele gostar também de um jogador de um clube rival.

Mas foi isso que aconteceu no Brasil, com Bruninho, um jovem adepto do Santos, que após o jogo da sua equipa com o Palmeiras, pediu a camisola de Jaílson, guarda-redes da equipa de Abel Ferreira, tendo sido hostilizado na bancada por outros adeptos que não gostaram do gesto inocente do menino.

Perante as críticas, Bruninho publicou nas redes sociais um vídeo a garantir que apesar de gostar do jogador do Palmeiras, é pelo Santos que torce e prometeu devolver a camisola para acabar com as ‘dúvidas’.

Mas ainda pode haver salvação para o mundo do futebol.

E foi isso que mostrou a onda de apoio que surgiu de todo o lado após a publicação do vídeo de Bruninho.

Vários jogadores de outros clubes do Brasileirão decidiram enviar camisolas para o jovem adepto do Santos e até as mais destacadas figuras do futebol brasileiro e do Santos publicaram mensagens de apoio ao jovem adepto.

«Bruninho, você não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. O nosso desporto é lindo, mas seria melhor se todos torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, eu também tinha meu ídolo no Palmeiras, viu? Seja sempre feliz!», escreveu Pelé, na legenda de uma foto abraçado a Vavá.

Já Neymar, nos comentários ao vídeo de Bruninho, encorajou-o a continuar a gostar de jogadores de todas as equipas.

«Bruninho, você pode gostar de quem quiser! Independentemente da equipa ela qual troça. Abraço, menino. Vive o teu sonho».