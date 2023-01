A separação de Gerard Piqué e Shakira continua a animar as redes sociais, com o antigo casal a trocar «indiretas» das mais diversas formas. Depois da cantora colombiana ter lançado uma música com várias referências ao antigo jogador do Barcelona, o promotor da Kings League respondeu agora, também de forma subliminar.

Na nova música de Shakira, feita em colaboração com o DJ Bizarrap, a cantora faz várias alusões ao facto de Piqué a ter trocado por Clara Chia, como, por exemplo, a troca de um Ferrari por um Twingo ou de um Rolex por um Casio.

Ora, o jogador pegou precisamente pela marca de relógios para responder, no decorrer de mais uma live na plataforma Twitch, em que, depois de oferecer um Casio a cada um dos convidados, Piqué anuncia que a marca de relógios vai patrocinar a Kings League. «Este relógio é para toda a vida», anunciou para gáudio dos convidados, entre eles Kun Aguero.

Ora veja: