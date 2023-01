Os sucessivos desperdícios de Darwin Nuñez diante das balizas adversárias têm dado que falar em Inglaterra e o assunto foi agora reforçado depois da surpreendente derrota do Liverpool diante do Brentford (1-3). Foi mais um jogo em que o internacional uruguaio voltou a desperdiçar uma série de oportunidades, ao ponto de uma conhecida rede de pizarias ter aproveitado o mau momento do antigo avançado do Benfica para lançar uma campanha de publicidade.

Os falhanços de Darwin já tinham dado que falar, mas depois do último jogo, até Jurgen Klopp, que até aqui defendia o seu jogador, veio a público referir um falhanço de baliza aberta, num jogo em que o avançado viu ainda um golo anulado e voltou a ficar em branco.

«Desculpem se falhámos alguns pedidos esta noite, pusemos este rapaz a trabalhar», escreveu a Domino’s na sua conta de Twitter, numa publicação com a imagem de Darwin.