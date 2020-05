Lukas Podolski não perdeu a oportunidade de provocar o Schalke 04, após a goleada sofrida pelos mineiros no dérbi do Ruhr frente ao Borussia Dortmund, este sábado.



«Schalke 0:4», escreveu o internacional germânico nas redes sociais em alusão ao nome do clube e ao resultado sofrido na jornada de retoma da Bundesliga.



Podolski, atuamente a jogar no Antayaspor, jogou nove temporadas na Alemanha defendendo as cores do Colónia e do Bayern Munique.



Recorde o resumo da partida no vídeo associado ao artigo.