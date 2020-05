Wagner Pires de Sá, antigo presidente do Cruzeiro, está envolto em polémica, depois de uma auditoria financeira promovida pela nova direção ter denunciado avultados gastos dos cartões do clube em despesas pessoais dos antigos dirigentes.

Entre as contas mais polémicas, encontra-se uma no valor de 565 euros, gastos numa casa de diversão noturna do Porto.

O antigo presidente do clube brasileiro defende-se, porém, garantindo que o valor diz respeito às refeições de seis pessoas, numa «reunião de trabalho», realizada no Club de Espetáculos Tamariz.

«Lá em Portugal, assim como no Brasil, tem casa noturna que tem nome fantasia tal, e na atividade da empresa é outro. Foi um restaurante que nós fomos, com um dos maiores empresários do mundo. Fomos jantar. Éramos, num total, três brasileiros, mas uns três portugueses», disse, citado pelo Globoesporte.