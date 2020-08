Incrível o que aconteceu no intervalo do encontro entre o Vitória e o Ceará da Taça do Brasil. Quando Vinícius, jogador do Ceará, se preparava para uma entrevista no relvado, o presidente dos vitorianos ameaçou-o.



«Aqui tu apanhas. Tu sabes que aqui apanhas. Comigo a história é outra, tu sabes disso? Fica aí caladinho. Dou-te porrada, seu vagabundo. Aqui tu apanhas, vagabundo», gritou Paulo Carneiro, acabando por ser agarrado por jogadores.



O futebolista do Vozão acabou por nem conseguir falar com a imprensa. Refira-se que o Vitória foi eliminado após perder por 4-3.